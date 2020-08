Boks. Maciej Sulęcki poznał kolejnego rywala

Czternaście miesięcy po nieudanym ataku na tron WBO wagi średniej Maciej Sulęcki (28-2, 11 KO) wystąpi w głównym daniu gali Knockout Boxing Night 12, zaplanowanej na 29 sierpnia w Suwałkach. Ogłoszono nazwisko jego rywala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury. Wideo © 2020 Associated Press

Naprzeciw podopiecznego Piotra Wilczewskiego stanie reprezentant Armenii Sasza Jengojan (44-7-1, 26 KO), który nigdy nie przegrał jeszcze przed czasem.

Reklama

- Czas najwyższy wrócić na ring. Nie miałem jeszcze nigdy tak długiej przerwy. Najważniejsze, że wychodzę do tego ringu w końcu zdrowy. Rywal na pewno da mi rundy, bo to twardy chłopak. Trochę zapycha i uprzykrza życie, ale my potrzebujemy po takiej przerwie jak najwięcej rund. Mamy więc, czego chcieliśmy i co potrzebowaliśmy. Na ten moment, na tyle ile mogłem, jestem dobrze przygotowany. Sparuję z Mateuszem Trycem, Kamilem Bednarkiem i Rafałem Wołczeckim, jestem naprawdę w dobrej formie - powiedział Sulęcki.

Wcześniej ogłoszono dwa inne pojedynki.

Oto jak przedstawia się rozpiska KBN 12:

Maciej Sulęcki (28-2, 11 KO) vs Sasza Jengojan (44-7-1, 26 KO)

Przemysław Zyśk (13-0, 4 KO) vs Tomi Silvennoinen (9-1, 5 KO)

Mateusz Tryc (9-0, 5 KO) vs Sladan Janjanin (27-6, 21 KO)