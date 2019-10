Boks. Łotysze odtrąbili sukces po werdykcie WBO w sprawie walki Głowacki - Briedis

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się logiczne: federacja WBO po ponad czterech miesiącach uznała protest polskiej strony, skarżącej skandaliczny przebieg walki Krzysztofa Głowackiego z Mairisem Briedisem, nakazując Łotyszowi powtórne stoczenie walki z "Główką" o mistrzostwo świata w ciągu najbliższych 120 dni. Tymczasem zupełnie inna narracja jest nadawana w ojczyźnie Bridisa, gdzie mówi się o... sukcesie strony łotewskiej.

W boksie zawodowym, biorąc pod uwagę jego specyfikę, wielość irracjonalnych decyzji i wiele kuriozalnych rozstrzygnięć zapadających z dala od ringu, to decyzja iście spektakularna. Na dwudziestu pięciu stronach dokumentu, jaki powstał po trwającym wiele miesięcy proteście strony polskiej na wydarzenia w Rydze, gdzie brutalny faul Briedisa i piętrzące się błędy głównego arbitra doprowadziły do szybkiej "egzekucji" na Głowacki, wydano końcowe postanowienie. Federacja WBO nakazała Briedisowi stoczenie w ciągu 120 dni pojedynku z Polakiem, którego stawką powtórnie będzie tytuł mistrza świata jednej z czterech wiodących federacji w boksie zawodowym.

Skala protestu przeszła najśmielsze oczekiwania promotora "Główki" Andrzeja Wasilewskiego, choć - z taktycznego punktu widzenia - przy pomocy jednego z amerykańskich prawników podjęto walkę o pełną pulę, czyli unieważnienia pojedynku. Tego nie udało się osiągnąć, ale zobligowanie obozu zwycięzców do drugiej potyczki, w wyznaczonym terminie, to i tak wielkie dokonanie w tym "sportowym biznesie".

Sytuacja Głowackiego w jednej chwili stała się więcej niż komfortowa, bo niedawno został kandydatem do walki o wakujący pas mistrza wagi junior ciężkiej organizacji WBC. Jednak to przede wszystkim skandaliczna porażka z Briedisem w Rydze spędzała sen z powiek Polakowi i nie ma wątpliwości, że przede wszystkim pała żądzą rewanżu na zawodowym policjancie.

Tyle tylko, że na Łotwie nikt nie załamuje rąk, przyjmując werdykt federacji WBO również z zadowoleniem. W rozmowie z serwisem sportacentrs.com menedżer Briedisa Raimongs Zeps został poproszony o to, by po raz pierwszy publicznie skomentować to "korzystnie rozstrzygnięcie", jak w ojczyźnie Briedisa przyjmuje się utrzymanie werdyktu z pierwszego pojedynku.

Zeps wyraźnie stwierdził, co zostało nawet zaakcentowane w tytule rozmowy, że Briedis będzie walczył w finale turnieju World Boxing Super Series, do którego - przypomnijmy - awans dało mu zwycięstwo nad Głowackim. Drugim finalistą tych świetnie płatnych zmagań jest Kubańczyk Yunier Dorticos. Dlatego odnosząc się do słów Wasilewskiego, który decyzję WBO nazwał ogromnym osiągnięciem oraz kwestii doprowadzenia do rewanżu Głowackiego z Briedisem jeszcze przed finałem WBSS, menedżer powiedział:

- Nie wiem dokładnie, co według nich wygrali. Wiedzą bardzo dobrze, że Mairis ma żelazną umowę z WBSS, która obliguje go do stoczenia walki w finale. (...) Mairis weźmie udział w finale turnieju, który jest w tej chwili jasny i oficjalny. Teraz trzeba tylko czekać na informacje o czasie i miejscu - stwierdził Zeps.

Agent Briedisa zapowiedział, że jeśli Głowacki z dwóch dróg, które ma aktualnie do wyboru, zdecyduje się na walkę z Łotyszem, to jego zawodnik zwolni tytuł WBO, ponieważ w tej chwili priorytetowo traktuje pojedynek z Dorticosem.

- Wtedy o zwakowany pas Głowacki teoretycznie będziemy musiał walczyć z Firatem Arsłanem, który zajmuje drugie miejsce, a jeśli nie on, to kolejne miejsce zajmuje Jurij Kaszyński z Rosji - kreśli scenariusz Zeps, dodając, że najbardziej prawdopodobną lokalizacją najpewniej styczniowej gali z finałem w wadze junior ciężkiej jest Moskwa, ale wciąż istnieje także opcja w Arabii Saudyjskiej, jak również w Rydze.

