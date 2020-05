​Zarówno Wasyl Łomaczenko (14-1, 10 KO) jak i Teofimo Lopez (15-0, 12 KO) odrzucili ofertę przejściowych walk. Oni chcą jak najszybciej spotkać się między sobą w unifikacji wagi lekkiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Albert Sosnowski dla Interii: Chcę odbudować polski boks olimpijski. Wideo INTERIA.TV

- Rozmawiałem z nimi, negocjowałem, lecz ani jeden ani drugi nie zgodzili się na walki z kimś innym. W związku z tym planujemy zorganizować im pojedynek we wrześniu, czy to z kibicami, czy bez ich udziału - mówi promujący obu Bob Arum.

Reklama

- Wasyl woli ominąć jakiekolwiek inne walki. On chce Lopeza. Co prawda przebywa jeszcze na Ukrainie, lecz nie będzie problemu z jego przylotem do Ameryki - gwarantuje Egis Klimas, menadżer mistrza świata federacji WBC/WBA/WBO.

- Skupiamy się na Łomaczence i nie chcemy nikogo innego - wtrącił Teofimo Lopez senior, ojciec i trener czempiona International Boxing Federation.