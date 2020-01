Dziennikarze ESPN sporządzili listę dwudziestu walk, jakie chcieliby zobaczyć w roku 2020. Jedną z potyczek, na jaką czekają, jest ewentualne starcie Adama Kownackiego (20-0, 15 KO) z Luisem Ortizem (31-2, 26 KO). Na razie wiadomo tylko tyle, że Polak powróci na ring 7 marca podczas gali z cyklu Premier Boxing Champions w Barclays Center na Brooklynie.

Poniżej prezentujemy listę ESPN:

Wasyl Łomaczenko vs Teofimo Lopez

Naoya Inoue vs John Riel Casimero

Jose Ramirez vs Josh Taylor

Manny Pacquiao vs Shawn Porter

Terence Crawford vs Manny Pacquiao

Terence Crawford vs Shawn Porter

Gervonta Davis vs Devin Haney

Daniel "Danny" Roman vs Emanuel Navarette

Vergil Ortiz vs Maurice Hooker

Saul Alvarez vs David Benavidez

Anthony Joshua vs zwycięzca rewanżu Wilder vs Fury

Miguel Berchelt vs Jamel Herring

Jermell Charlo vs Julian Williams

Ryan Garcia vs Jorge Linares

Mikey Garcia vs Regis Prograis

Leo Santa Cruz vs Oscar Valdez

Shakur Stevenson vs Josh Warrington

Giennadij Gołowkin vs Jermall Charlo

Artur Beterbijew vs Dmitrij Biwoł

Jerwin Ancajas vs Roman "Chocolatito" Gonzalez

Luis Ortiz vs Adam Kownacki

"Obaj potrafią mocno uderzyć i nie boją się pójść na wymianę. Gdyby nie prawa ręką Wildera, Ortiz byłby niepokonanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Pozostaje jednak pytanie, jak dużo zostało mu w wieku czterdziestu lat, szczególnie po nokaucie w rewanżu z Deontayem Wilderem. "King Kong" to wciąż bardzo mocny zawodnik. Kownackiego nie jest trudno trafić, nie jest również najszybszym zawodnikiem, jest natomiast bardzo twardy, silny i nieugięty. Niepokojący trochę był fakt, że dawał się tak często trafiać Chrisowi Arreoli, który najlepszy czas ma już dawno za sobą. Dla Ortiza zwycięstwo byłoby dowodem na to, że wciąż jest w elicie wagi ciężkiej. Wygrana Kownackiego umocniłaby jego pozycję jako czołowego pretendenta do tytułu" - czytamy w podsumowaniu dziennikarzy ESPN.