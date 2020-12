Za nami ceremonia ważenia przed galą Tymex Boxing Night 15 w Pionkach. To ostatnia tegoroczna impreza w Polsce. W walce wieczoru zaboksuje Laura Grzyb (4-0, 3 KO).

Poniżej prezentujemy wyniki ważenia:

Laura Grzyb (57kg) vs Enerolisa De Leon (55,5kg)

Marcin Siwy (113,8kg) vs Morgan Dessaux (98kg)

Aleksander Strecki (73,2kg) vs Pablo Mendoza (71,6kg)

Tomasz Nowicki (70,5kg) vs Octavian Gratii (69,2kg)

Bartosz Głowacki (72,3kg) vs Kamil Kużdzień (72,4kg)

Prades Yuriet (76kg) vs Taras Gołowiaszczenko (71,9kg)

Hubert Krasuski (89kg) vs Piotr Kuberski (90,3kg)



Początek gali o godz. 20.

