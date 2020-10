Pojedynek Kamila Łaszczyka z Francuzem Kevinem Escanezem będzie walką wieczoru gali bokserskiej MB Boxing Night 8, która odbędzie się w sobotę we Wrocławiu. Polak do tej pory nie przegrał jeszcze na ringu zawodowym.

Łaszczyk do tej pory stoczył na ringu zawodowym 28 walk i wszystkie wygrał. Ostatni raz boksował w czerwcu w Arłamowie na gali MB Boxing Night 7, gdzie jego rywalem był Piotr Gudel. Wrocławianin dominował od pierwszych minut i walkę zakończył nokautem w piątej rundzie.

Popularny "Szczurek" do sobotniej gali przygotowywał się w Dzierżoniowie pod okiem trenera Piotra Wilczewskiego. Pojedynek zakontraktowany na dziesięć rund ma być kolejnym krokiem w kierunku walk ze ścisłą światową czołówką w kategorii piórkowej. Escanez na pewno do elity nie należy, ale nie jest też zupełnie anonimowym bokserem. Na swoim koncie ma osiem zwycięstw, dwie porażki, jeden remis i do tej pory walczył tylko we własnym kraju. Ciekawostką jest, że Escanez trenował także kick boxing i ma na sobą także w tej dyscyplinie walki na ringu.

W sumie podczas gali MB Boxing Night 8 ma się odbyć sześć walk. Poza Łaszczykiem na ring wyjdą m.in. Kamil Młodziński (12-5-4), Michał Leśniak (13-1-1) i Tomasz Nowicki (5-0).

marw/ krys/