Jeśli chodzi o boks, stacja Polsat Sport jest ostatnio w defensywie, tym bardziej, że transfer grup Tymex i MB Promotions do TVP Sport zbiegł się z transferami ekspertów i dziennikarzy. W tej sytuacji również w Polsacie Sport następują zmiany. Dziś stacja poinformowała, że jutro swój debiut jako polsatowski komentator (kontrakt na wyłączność) zaliczy Krzysztof Kosedowski, znany z ciętego języka brązowy medalista olimpijski (1980, Moskwa).

Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury.

W Polsacie Sport zobaczymy jutro galę w Las Vegas, której walką wieczoru jest pojedynek w wadze koguciej: Jason Moloney vs Leonardo Baez. Początek transmisji o drugiej w nocy. Oprócz ww. walki zobaczymy również pojedynki prospektów, takich jak Abraham Nova (waga lekka) Sonny Conto (waga ciężka) i Orlando Gonzalez Ruiz (waga super piórkowa). Przypomnijmy na koniec, że wczoraj w Polsacie Sport - podczas gali Moloney vs Franco - doszło do debiutu duetu Andrzej Kostyra-Igor Jakubowski.

- Na obu polach widzę przed Igorem duże perspektywy. W boksie Igor na pewno jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, należał do najzdolniejszych amatorów ostatnich lat. Po pierwszym wspólnym komentowaniu uważam, że w tej roli także czeka go ciekawa przyszłość - powiedział Kostyra, który niejednego komentatora już ''wychował''.