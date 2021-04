Krzysztof "Diablo" Włodarczyk na finiszu odsiadywania kary pozbawienia wolności za prowadzenie samochodu bez uprawnień, przeżywa kolejny stres. W identycznej sprawie były mistrz świata już we wtorek może usłyszeć kolejny wyrok sądu. Czy 39-latek dłużej pozostanie za kratami?

Obecne problemy "Diablo" Włodarczyka wynikają z notorycznego dopuszczania się tego samego przestępstwa. Pięściarz został pozbawiony uprawnień do kierowania samochodem, a mimo to siadał za "kółko" i dzisiaj drogo za to płaci.



Już w połowie stycznia Interia obszernie informowała ( więcej TUTAJ! ), że Włodarczyk ściągną na siebie gigantyczne problemy po tym, jak w lutym 2019 roku Sąd Rejonowy w Opatowie wymierzył mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania na okres próby dwóch lat.

Do tego doszły dodatkowe obowiązki, z których "Diablo" wprawdzie się wywiązywał, ale problem w tym, że nie wziął sobie do serca nadrzędnej powinności, polegającej na zakazie prowadzenia pojazdów przez 3 lata.

Gdy w końcu okazało się, że w okresie tzw. próby Włodarczyk dopuścił się trzech identycznych przestępstw, sąd nie miał innego wyjścia, jak uprawomocnić wyrok. W efekcie pięściarz został wezwany do odsiadywania kary w zakładzie karnym Warszawa-Służewiec.

Promotor Andrzej Wasilewski zapowiadał, że postara się, by odsiadka została skrócona i to się udało. I tak zamiast do 8 czerwca 2021 roku, jak początkowo nakazywał wyrok, "Diablo" ma opuścić miejsce odosobnienia 19 kwietnia.

Jednak tu pojawił się poważny problem. Jak bowiem ustalił serwis sport.tvp.pl, już 13 kwietnia, w samo południe, serce Włodarczyka znów mocniej zabije. Tego dnia werdykt wyda Sąd Rejonowy w Płońsku. Czego dotyczy sprawa? A jakże, prowadzenia pojazdów mechanicznych mimo obowiązującego zakazu.

Portal ustalił, że będzie to rozprawa główna i możliwe, że jeszcze tego samego dnia poznamy następny wyrok w sprawie słynnego pięściarza. To przestępstwo także zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dlatego jeden ze scenariuszów nie wyklucza, że odsiadka "Diablo" może się przedłużyć.