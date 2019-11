Jak informuje bardzo wiarygodny amerykański portal The Athletic, walka Adama Kownackiego (20-0, 15 KO) z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO) o wakujący pas mistrza świata IBF wagi ciężkiej może się odbyć na gali Deontay Wilder vs Tyson Fury II, która planowana jest na 22 lutego. Wiele zależy od wyniku walki Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr II, a także oczywiście od jutrzejszego pojedynku Deontaya Wildera z Luisem Ortizem.

Jeżeli Amerykanin pokona jutro po raz drugi Kubańczyka w starciu o pas WBC, przystąpi do lutowego rewanżu z Furym. Z kolei 7 grudnia czeka nas starcie Joshuy z Ruizem Juniorem o pasy IBF, WBA i WBO, które należą do Meksykanina. Jeżeli Ruiz Jr zdoła ponownie pokonać Brytyjczyka, może zwakować pas IBF, tak przynajmniej twierdzą amerykańscy dziennikarze.

Zwakowanie pasa oznaczałoby, że Kownacki i Pulew mogliby stoczyć o niego walkę, gdyż są najwyżej notowanymi zawodnikami w rankingu IBF (Polak jest trzeci, a Bułgar pierwszy, drugie miejsce nie jest obsadzone).

Przypomnijmy, że Pulew w swojej ostatniej dotychczas walce pokonał dwa tygodnie temu jednogłośnie na punkty Rydella Bookera. Również jednogłośną decyzją sędziów zakończyła się ostatnia walka Kownackiego, sierpniowe zwycięstwo nad Chrisem Arreolą po wielkiej ringowej wojnie.