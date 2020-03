Mimo szokującej porażki w walce z Robertem Heleniusem (30-3, 19 KO) w Nowym Jorku, Adam Kownacki (20-1, 15 KO) szybko ochłonął i zdobył się na krótką analizę swojego występu, nie szukając wymówek. Oto wypowiedź Polaka dla mediów tuż po wyjściu z szatni po walce.

- Sędzia myślał, że w czwartej rundzie się poślizgnąłem, jednak trochę mnie zamroczyło. I tyle, później Helenius rzucił się na mnie jak bydlak i zrobił to, co ja zazwyczaj robię. Chciałem walczyć dalej, ale... To boks, musisz uważać cały czas, zwłaszcza w wadze ciężkiej - powiedział Kownacki.



- To też lekcja, wciąż jestem na szczęście piękny i młody (śmiech). Wrócę do gry. Chcę natychmiastowego rewanżu, choć nie ma go w kontrakcie na walkę - stwierdził polski bokser.



- Może powinienem go przytrzymać po nokdaunie albo zagrać w stylu Andrzeja Gołoty. Trener mówił mi między rundami, żebym bił podwójnym lewym prostym i nie szedł na chama. Człowiek uczy się na błędach. Muszę teraz obejrzeć walkę, wielcy zawodnicy wracają - dodał zachowujący klasę i pogodę ducha ''Babyface''.