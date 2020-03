Porażka Adama Kownackiego (20-1, 15 KO) z Robertem Heleniusem (30-3, 19 KO) w walce wieczoru gali na Brooklynie zaskoczyła Amerykanów równie mocno jak Polaków, w końcu zdaniem niektórych bukmacherów Kownacki był faworytem w stosunku 20:1, a jego wygraną typowali też wszyscy poważni dziennikarze i gwiazdy nowojorskiego boksu.

Oto, jak zareagowali wybrani ludzie z amerykańskiego środowiska bokserskiego i mediów na porażkę Polaka.



Chris Algieri (były mistrz świata, kolega Kownackiego): Adam to mój człowiek, to bardzo bolesne, gdy ktoś, kogo codziennie widzisz na sali treningowej, przegrywa w ten sposób. Wierzę jednak, że Adam należy do topu wagi ciężkiej i ta porażka jest tylko niewielkim krokiem w tył, który ''Babyface'' szybko nadrobi. Nadal pozostaje w grze. Walczył z naprawdę trudnym rywalem i przegrał, a teraz musi mocno wrócić. To waga ciężka, wszystko wciąż jest możliwe.



Peter Quillin (były mistrz świata): To przypomina mi moją porażkę przez nokaut z Dannym Jacobsem. Adam to człowiek Brooklynu, podobnie jak ja. Został sprowadzony na ziemię, ale to właśnie jest moc boksu. Teraz jego ludzie i on muszą podjąć bardzo rozsądną decyzję, nie poddawać się emocjom.



Mike Coppinger (The Athletic): Wielu z nas - wliczając w to bukmacherów - myślało, że walka Kownackiego z Heleniusem to bardzo nierówne zestawienie. Ale waga ciężka jest niezwykle trudna do przewidzenia. Właśnie dlatego oglądamy te walki, właśnie dlatego się one odbywają.



Francisco A. Salazar (Boxingscene i The Ring): Oczekiwałem zwycięstwa Kownackiego przed czasem. Helenius jest w schyłkowej fazie kariery. Adam zawsze daje walki pełne akcji, ale ma wiele wad w defensywie. Mimo to nie spodziewałem się, że obnaży to zawodnik pokroju Heleniusa.



Scott Christ (Bad Left Hook): Szokująca porażka Kownackiego jest dla niego wielkim krokiem w tył. Zawsze był uważany za zawodnika, którego kapitalnie się ogląda, a zarazem otwartego na ataki. Nikt jednak nie oczekiwał porażki z Heleniusem i staje się jasne, że sufit Adama nie był tak wysoki, jak wierzyli jego wyznawcy.



Dan Rafael (ESPN): O mój Boże! Helenius był prawie znokautowany w trzeciej rundzie, ale rzucił Kownackiego na deski w czwartej i go zatrzymał. Niezbyt dobra decyzja o przerwaniu, choć Kownacki był na pewno w tarapatach. Wielka niespodzianka!



Henry Garcia (ojciec i trener Ryana Garcii, popularnego prospekta wagi lekkiej): Niesamowita walka, czapki z głów przed Heleniusem, zaskoczył wszystkich. Teraz trzeba go zestawić z Frankiem Sanchezem.