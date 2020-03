- Chcę walk z najlepszymi, mój zespół robi coś w tym kierunku, ale ja póki co skupiam się tylko na tym najbliższym pojedynku - mówi Adam Kownacki (20-0, 15 KO), który w nocy z soboty na niedzielę skrzyżuje rękawice z byłym dwukrotnym mistrzem Europy wagi ciężkiej, Robertem Heleniusem (29-3, 18 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury: Mówili, że nie umiem boksować. Wideo © 2020 Associated Press

Starcie Polaka i Fina będzie walką wieczoru gali w Nowym Jorku. Pokaże ją Polsat Sport.

Reklama

- Za mną ciężki obóz. Ostrzej popracowałem nad przygotowaniem fizycznym, ale wciąż staraliśmy się poprawić również moje umiejętności bokserskie - podkreślił Kownacki.



- Koncentruję się wyłącznie na Heleniusie, bo on da mi trudną przeprawę. Jest wysoki i duży, więc żeby zdać ten test, muszę podążać za planem taktycznym. Kluczem w jego boksie jest lewy prosty i jeśli obejdę tę broń, wygram walkę. A jeśli nadarzy się okazja, dobiorę się do niego i spróbuję zakończyć walkę przed czasem - dodał Polak.

Co na to Helenius, były mistrz Europy?



- Będę ruchliwy w ringu i pokażę moje umiejętności techniczne. Trenowaliśmy pod kątem jego niedociągnięć w obronie i postaram się je wykorzystać. Jeżeli będzie taka okazja, pójdę po nokaut - zapewnił Fin.



- Przepracowałem ostro obóz, bo chcę mieć przewagę kondycji w końcowych rundach. Adam to zawodnik głodny sukcesów i dzięki temu obaj damy świetną walkę dla kibiców. Za mną przemawia jednak doświadczenie z ringów zawodowych i amatorskich, co pomoże mi w sobotni wieczór. Będę kontrolował dystans i nie pozwolę mu zbliżyć się do siebie. Zrobiłem podczas przygotowań wszystko, co musiałem. Będę zaczynał akcje lewym prostym, bo to moja najmocniejsza broń, a za nim będzie szła prawa ręka - stwierdził dwumetrowy pięściarz.