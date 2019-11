- Na ring wrócę prawdopodobnie pod koniec lutego lub początkiem marca, a jedną z opcji jest pojedynek z Dominikiem Breazeale’em - wyjawił najwyżej notowany polski pięściarz wagi ciężkiej, Adam Kownacki. Jednak może zdarzyć się i tak, że już najbliższą walkę nasz zawodnik stoczy o tytuł mistrza świata!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Kownacki pochwalił się zdjęciem z legendą. Wideo INTERIA.TV

"Babyface" coraz lepiej czuje się w mediach społecznościowych i właśnie za pośrednictwem nagrania, które ukazało się na jego oficjalnym kanale na Youtubie, przekazał kibicom wyczekiwane informacje.

Reklama

"Wczoraj (w środę - przyp.) miałem spotkanie z moim menedżerem, Keithem Connollym. Rozmawialiśmy o tym, co się ze mną wydarzy. Walkę będę miał najpewniej trochę później, prawdopodobnie pod koniec lutego lub początkiem marca" - powiedział nasz pięściarz w trzeciej części serii "AK Show".

Okazuje się, że nazwisko przeciwnika wciąż pozostaje niewiadomą. Kownacki ujawnił jedną z opcji, ale od razu zastrzegł, ze wiele będzie zależało od hitowego rewanżu Andy’ego Ruiza z Anthonym Joshuą, do którego dojdzie 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Przypomnijmy, że pierwszą batalię, dla większości sensacyjnie, wygrał skazywany na pożarcie Ruiz.

"Wiem, że na pojedynek wyzywa mnie Dominic Breazeale (pogromca Izu Ugonoha - przyp.) i jest on jedną z opcja, jaką bierzemy pod uwagę. Jednak bardzo ciekawi mnie walka rewanżowa Ruiza z Joshuą. Trzymam kciuki za Ruiza, bo myślę, że jeśli wygra, to zwakuje tytuł IBF, o który wtedy będę mógł zmierzyć się z Kubratem Pulewem. To byłoby naprawdę fajne, bo już miałbym szansę zawalczyć o tytuł mistrza świata. Takie są moje nadzieje i tego się dowiedziałem" - wyjaśnił Kownacki.

"Właśnie dlatego nazwisko mojego przeciwnika jeszcze nie jest znane, bo wynik walki Ruiz - Joshua podyktuje mi, co mam dalej robić" - zakończył niepokonany (20 zwycięstw) "Babyface".

AG