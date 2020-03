Dwie najbliższe gale grupy Top Rank, zaplanowane na 14 i 17 marca, odbędą się, ale bez udziału publiczności. Odwołane zostały trzy imprezy bokserskie w Montrealu. Wszystko to oczywiście w związku z koronawirusem.

W czwartek w nocy miało dojść do gali z walką wieczoru Steve Butler vs Marcos Reyes. Zawodnicy zostali nawet w środę zważeni, ale impreza nie odbędzie się, podobnie jak dwie inne w tym miesiącu. Inaczej do sprawy podszedł sławny Bob Arum.

- Ci chłopcy bardzo ciężko pracowali, chcemy więc, by stoczyli swoje walki, tylko bez udziału publiczności - stwierdził amerykański promotor, który jako pierwszy, jeszcze w styczniu, musiał odwołać imprezę w Chinach z wyczekiwanym starciem Postoł vs Ramirez o dwa pasy w limicie 63,5 kg.

W sobotę w Madison Square Garden Theater Shakur Stevenson spotka się w obronie pasa WBO wagi piórkowej z Miguelem Marriagą, a we wtorek, w tym samym miejscu, Michael Conlan zmierzy się z Belmarem Preciado.