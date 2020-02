Oprócz dokładnie opisanej przez nas wymiany zdań pięściarzy, na wczorajszej konferencji prasowej przed sobotnią walką Fury vs Wilder II w Las Vegas doszło również do rozmowy trenerów: Jaya Deasa i Javana Hilla. Oto zapis tej konwersacji.

Jay Deas: To, co zobaczyliśmy podczas konferencji prasowej, było przerażające... Żartuję. To właśnie ma się dziać w tym momencie, gdy przyszedł czas na walkę, gdy ma się do czynienia z dwoma najlepszymi ''ciężkimi'' na planecie, z dwoma tak zmotywowanymi ludźmi.

Javan Hill: Dziś zobaczyliśmy emocje świadczące o tym, jak wielka praca została włożona w przygotowania. Obaj ogromnie pragną zwycięstwa i tak powinno być. Myślę, że dałem Tysonowi wszystko, o co prosił. Chciał być bardziej techniczny i agresywny. Chciał być naprawdę dynamicznym olbrzymem.

Deas: Zmiana trenera mnie zaskoczyła, bo Tyson z Benem Davisonem tworzyli magię jak Lennon i McCartney. Javan Hill jest jednak świetnym trenerem i oczekujemy Fury'ego w najlepszej formie.

Hill (w odpowiedzi na pytanie Joe Tessitore'a o wagę Fury'ego): Dlaczego Fury miałby nie ważyć w tej walce więcej niż ostatnio? Jest olbrzymem i wciąż rusza się jak zawodnik wagi super średniej, większa waga mu nie przeszkodzi, a będzie teraz dysponował lepszym uderzeniem. 270 funtów (122 kilogramy - przyp.red.) to nie problem.

Deas: Jeżeli Tyson będzie nacierał, to stworzy tylko okazje dla Deontaya. My nie martwimy się o wagę, Deontay to wybryk natury. Zawsze jest lżejszy od rywali, ale obraca to na swoją korzyść.