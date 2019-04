Boks. Kliczko o swoim powrocie do boksu: Nigdy nie mów nigdy

Władimir Kliczko (64-5, 53 KO) rozgrywa to na swoich zasadach. W ostatnim wywiadzie nie potwierdził powrotu na ring, ale jednocześnie nie zaprzeczył, przez co wciąż będzie się o tym mówiło i pisało.

Zdjęcie Tyson Fury (z prawej) w walce z Władymirem Kliczką /AFP

Obchodzący niedawno już 43. urodziny Ukrainiec dwukrotnie był mistrzem świata wagi ciężkiej. Jego drugie panowanie na szczycie trwało prawie dekadę. Ostatni pojedynek stoczył dwa lata emu, ulegając Anthony'emu Joshui (22-0, 21 KO). Zanim jednak został zastopowany, wcześniej sam posłał Anglika na deski, dając mu momentami lekcję boksu.

Przedstawiciele platformy streamingowej DAZN oferują mu aż 60 milionów dolarów za trzy walki. Jedną z nich miałby być właśnie rewanż z Joshuą. Ale "Doktor Stalowy Młot" wciąż się waha.

- Na ten moment mój status się nie zmienił i pozostaję na sportowej emeryturze. Ale te wszystkie pogłoski są dla mnie komplementem, cieszę się bowiem, że kibice czekają na mój powrót i tęsknią za mną. Nigdy nie mów nigdy - stwierdził Kliczko.

Ukrainiec ma na koncie aż dwadzieścia pięć zwycięskich walk o mistrzostwo świata wagi ciężkiej, co czyni go jednym z najwybitniejszych championów w historii. Do tego ma w dorobku złoty medal olimpijski z Atlanty z 1996 roku.