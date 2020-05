Trener byłego mistrza świata WBO wagi ciężkiej Josepha Parkera, Kevin Barry dobrze zna zarówno mistrza świata WBC Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO), jak i jego rodaka, mistrza IBF, WBA i WBO Anthony'ego Joshuę (23-1, 21 KO). Parker przegrał z Joshuą na punkty w walce unifikacyjnej w 2018 roku, a Fury był nie raz obserwowany przez Barry'ego podczas treningów. Jak Barry widzi wielką walkę Fury vs Joshua?

- (...) Inteligencja ringowa Fury'ego i jego umiejętności są gigantyczne. To najtrudniejszy do pokonania ''ciężki''. Wiemy, co zrobił z jednym z największych puncherów w historii, Deontayem Wilderem. Przypomnijmy sobie natomiast, co stało się w walce Fury'ego z Kliczką. A wiemy, jak wielkie umiejętności miał Władimir Kliczko. Jak wielka była jego precyzja, jak dobra była jego technika. Fury miał gorszą walkę z Wallinem, bo najlepszego Fury'ego widzimy tylko w wielkich walkach. To ten rodzaj zawodnika - powiedział dla "Boxing Social" Barry, którego team ma od dawna dobre relacje z teamem czempiona WBC. Ich znajomość zacieśniła się po walce Parkera z kuzynem Tysona, Hughie Furym w 2017 roku.

- Wierzę, że praca, którą wykonał z Furym Ben Davison była wspaniała. Nie wierzę, że nowi trenerzy Tysona (Javan Hill i Andy Lee - przyp.red.) byli autorami planu na rewanż z Wilderem. Zadecydowała inteligencja zawodnika (...) Myślę, że Fury wygra z Joshuą. ''Król Cyganów'' jest silniejszy mentalnie, wstrząśnie AJ'em już przed walką. Joshua to kapitalny atleta i pięknie boksował w rewanżu z Ruizem. Ale z Furym nie da rady tego zrobić. Nie ma na to szans. Rozmiar Tysona będzie bardzo ważnym czynnikiem. Poza tym on nie zna strachu. Będzie torturował AJ'a mentalnie, a potem go rozmontuje. Podstawą dla Joshuy jest próba neutralizacji lewego prostego ''Króla''. Wojna lewych prostych wszystko ustawi. Fury nie ruszy na Joshuę od razu, ale Joshua nie jest mistrzem walki z defensywy, widziałem to z bliska w jego starciu z moim zawodnikiem. Moim zdaniem Fury zabierze AJ'owi kontrolę, złamie go i wygra przede czasem - dodał Nowozelandczyk, nota bene srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Los Angeles (1984) w wadze półciężkiej.