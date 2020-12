​Sylwestrowe gale w Japonii to już wieloletnia tradycja. Tym razem obejrzeliśmy tylko jedną mistrzowską walkę, ale Kazuto Ioka (26-2, 15 KO) nie zawiódł i dał kibiców kolejne dobre widowisko.

31-letni Japończyk podszedł do drugiej obrony tytułu mistrza świata federacji WBO kategorii supermuszej, czy też jak kto woli junior koguciej. Naprzeciw niego stanął młodszy o sześć lat i naprawdę mocny rodak, niepokonany do dziś Kosei Tanaka (15-1, 9 KO). Dodajmy, że pretendent to wcześniejszy mistrz świata trzech najlżejszych limitów.

Pierwsze minuty zacięte i zażarte. Początek końca nastąpił w piątej rundzie, gdy Ioka rzucił challengera na deski lewym sierpowym na skroń. W szóstej drugi nokdaun. I znów podobna akcja lewym sierpem, choć tym razem w ataku, a nie bijąc z kontry.

Kiedy czempion znów trafił mocnym lewym sierpowym w ósmej odsłonie, coraz bardziej nierówny bój został przerwany.

Zdjęcie Kazuto Ioka (z lewej) i Kosei Tanaka / AFP

