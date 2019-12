Niepokonany dotąd Egidijus Kavaliauskas (21-1-1, 17 KO) początkowo ostro postraszył, ale znakomity Terence Crawford (36-0, 27 KO) wygrał ostatecznie przed czasem i obronił po raz trzeci tytuł mistrza świata wagi półśredniej federacji WBO.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Duże pieniądze dla Mariusza Wacha. Wideo INTERIA.TV

W pierwszych dwóch rundach taktycznej walki nieznacznie przeważał champion, ale już wtedy zainkasował jeden mocny prawy challengera. Litwin w trzeciej rundzie zaskoczył prawym sierpowym, od razu poprawił krótkim lewym w okolice ucha i lekko podłączony Crawford chciał sklinczować. Zamiast tego stracił równowagę i przyklęknął. Sędzia powinien go raczej liczyć, jednak potraktował to jako złe ustawienie nóg. W każdym razie zapachniało niespodzianką...

Reklama

W czwartym starciu Crawford wziął się ostro za przeciwnika i z pozycji mańkuta wywierał na niego coraz mocniejszy pressing. W piątym zaczął regularnie trafiać prawym sierpowym za lewą rękawicę Kavaliauskasa.

W siódmej odsłonie Terence zaczął wydłużać swoje kombinacje, a w połowie wrócił do normalnej pozycji, czym wybił oponenta z rytmu. A pół minuty przed przerwą rzucił go na deski prawym sierpowym. Litwin z trudem przetrwał kryzys, ale wyratował go gong.

To był przełomowy moment, bo champion złamał psychicznie twardego Litwina. W ósmej rundzie nacierał i kombinacjami 3-4 uderzeń powiększał przewagę. Koniec nastąpił w rundzie dziewiątej, gdy najpierw trafił prawym podbródkiem, kilka sekund później akcją lewy-prawy-lewy sierp naruszył rywala, a na deski powalił znów prawym podbródkiem. Po liczeniu do ośmiu Crawford doskoczył i strzelił prawym sierpem. Tym razem sędzia nawet nie liczył, tylko od razu ogłosił wygraną Amerykanina przez TKO.

Terence poza udaną obroną może czuć satysfakcję również ze swojej gaży. Na jego konto wpłynie bowiem teraz cztery miliony dolarów.