Według nieoficjalnych informacji Kamil Szeremeta (21-0, 5 KO) zainkasuje za przyszłoroczną walkę z mistrzem świata IBF wagi średniej Giennadijem Gołowkinem (40-1-1, 35 KO) co najmniej 260 tysięcy dolarów. I choć walka nie została jeszcze ogłoszona, brakuje do tego niewiele. Jak do medialnych doniesień podchodzi sam zawodnik?

- Nie chcę mówić o konkretnej kwocie, ale rzeczywiście będzie to zdecydowanie największa gaża, jaką zainkasuję za pojedynek. Jeżeli zsumować wypłaty za moje wszystkie dotychczasowe walki, to kwota będzie mniejsza, niż gaża za ten zbliżający się pojedynek. Jednak nie liczę, ani nie skupiam się na pieniądzach, bo nie robię tego dla nich. Po prostu chcę dać dobrą walkę, abym po niej został dobrze zapamiętany - powiedział podopieczny Fiodora Łapina w rozmowie z TVP Sport.

Do walki Szeremeta vs Gołowkin ma dojść na przełomie lutego i marca, w tej chwili najbardziej prawdopodobna data to 29 lutego. Gala odbędzie się zapewne w Chicago, m.in. dlatego, że promotorzy zdają sobie sprawą z mocy polskiej publiczności w tym mieście. Co ciekawe, obok Szeremety na gali mogą wystąpić inni polscy zawodnicy. Fiodor Łapin planuje już natomiast obóz przygotowawczy do pojedynku z Gołowkinem. Przygotowania mają się odbyć w Hiszpanii.