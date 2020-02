Grupa MB Promotions przygotowała prawdziwą gratkę dla kibiców pięściarstwa. Na gali MB Boxing Night 7: "Bitka Warszawska" do ringu powróci wielka nadzieja polskich fanów, powracający do gry o wielkie cele Kamil Łaszczyk (27-0, 9 KO). Popularny "Szczurek" zmierzy się z niezwykle walecznym, młodym i niebezpiecznym Argentyńczykiem Diego Alberto Ruizem (21-3, 10 KO). Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia w hali OSiR Bemowo w Warszawie.

Kamil Łaszczyk stoczył do tej pory w zawodowym boksie aż 27 zwycięskich walk i nie zaznał jeszcze goryczy porażki. 29-latek miewał w ostatnich latach gorsze momenty w sportowym życiu, ale podczas MB Boxing Night 6 powrócił na odpowiednie tory. "Szczurek" w fantastycznym stylu rozprawił się z Aleksandrem Jegorowem i udowodnił, że ma apetyt na wielkie pojedynki.

Zawarta niedawno umowa z grupą MB Promotions dała szansę Łaszczykowi powrotu do ringu już podczas kolejnej edycji gal organizowanych przez Mateusza Borka. Polak oczekiwał wielkich wyzwań i takie będzie czekać go już 4 kwietnia. W drugiej walce wieczoru "Bitki Warszawskiej" zmierzy się z Diego Alberto Ruizem i wydaje się, że może być to dla Łaszczyka najtrudniejszy sprawdzian od dobrych kilku lat.

Argentyńczyk stoczył 24 zawodowe walki i aż 21 razy opuszczał ring jako zwycięzca. W ostatnim pojedynku musiał uznać wyższość utalentowanego, niepokonanego Irlandczyka Michaela Conlana w walce, której stawką były pasy WBO InterContinental oraz WBA InterContinental w kategorii piórkowej. Porażka mocno podrażniła 25-latka z Ameryki Południowej, a wyciągnięte z tej konfrontacji wnioski mają zaprocentować już w kolejnej walce.

Wcześniej w rekordzie Ruiza widniało dziesięć kolejnych wygranych walk z rzędu, w tym pięć zwycięstw przed czasem. Nie tak dawno był jeszcze posiadaczem pasów WBC Latino Silver w kategorii super koguciej i piórkowej.

"Prorok" (hiszp. El Profeta) zapowiada, że w Warszawie stoczy walkę życia i zatrzyma niepokonanego Łaszczyka. Ale czy jego przepowiednie faktycznie się sprawdzą? A może to "Szczurek" zaczaruje ring swoim sprytem i oszuka Ruiza?

Walka zakontraktowana została na 10 rund w kategorii piórkowej. Stawką pojedynku będzie pas Międzynarodowego Mistrza Polski.

Wydarzenie MB Boxing Night 7: Bitka Warszawska odbędzie się już 4 kwietnia w Warszawie w hali OSiR Bemowo.

Aktualna karta walk MB Boxing Night 7:



Robert Parzęczewski (24-1, 16 KO) vs Ryan Ford (17-6, 12 KO)

Kamil Łaszczyk (27-0, 9 KO) vs Diego Alberto Ruiz (21-3, 10 KO)