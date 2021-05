Już w niedzielę, 30 maja w Stężycy na Kaszubach wielki finał Polskiego Turnieju Wagi Ciężkiej. Faworytem pięściarskich ekspertów jest Kacper Meyna (5-0, 2 KO), który spotka się w walce o tytuł z Mateuszem Cielepałą (2-1, 1 KO). Transmisja z „Rocky Boxing Night - The Tournament”, pod Patronatem Gminy Stężyca, w kanałach sportowych Polsatu. Prestiżowe zawody z główną nagrodą w wysokości 100 tys. złotych i kontraktem zawodowym z Rocky Boxing Promotion organizuje szef tej grupy Krystian Każyszka.

W drodze do finału Kacper Meyna wygrał z Krystianem Arndtem i Pawłem Sowikiem, a Mateusz Cielepała pokonał Oleksandra Pawliuka i Jakuba Sosińskiego. W poprzednim roku Kacper Meyna odniósł jeszcze 2 zwycięstwach na galach RBP, zaś Mateusz Cielepała nie boksował od 1,5 roku. Z kolei między pojedynkami turniejowymi został znokautowany przez Jacka Chruślickiego.

- To walka 50/50. Sparowałem z obydwoma i każdy z nich ma swoje atuty. Jestem bardzo jej ciekawy. Bardzo interesujący pojedynek na polskim podwórku - mówi Artur Szpilka, były pretendent do tytułu Mistrza Świata WBC kategorii ciężkiej. W dniu pojedynku Meyna vs Cielepała, Szpilka (24-4, 16 KO) będzie boksował z Łukaszem Różańskim (13-0, 12 KO) o tytuł WBC International wagi bridger.

Wątpliwości co do wyniku finału "The Tournament" w Hali Widowiskowo-Sportowej w Stężycy (Pomorskie) nie mają trener Fiodor Łapin, który prowadził do zwycięstw m.in. Mistrzów Świata wagi cruiser Krzysztofa Włodarczyka (58-4-1, 39 KO) i Krzysztofa Głowackiego (31-3, 19 KO), a także były zawodowy Mistrz Europy i były pretendent do pasa Mistrza Świata WBA Grzegorz Proksa (29-4, 21 KO).

- Kacper Meyna zwycięży na punkty (po 8 rundach) - powiedzieli zgodnie Fiodor Łapin i Grzegorz Proksa.

Dziennikarz Super Expressu i Telewizji Polsat, autor wielu pięściarskich publikacji Andrzej Kostyra zdecydowanie opowiada się za pochodzącym z Gołubia (14 km od Kościerzyny, 6 km od Stężycy) Kacprem Meyną.

- Meyna jest bardziej skoncentrowany na boksie, dlatego wygra przez KO - uważa Andrzej Kostyra.

Mateusz Cielepała już kiedyś wygrał z Kacprem Meyną, ale to było dawno temu, w 2018 roku w ćwierćfinale (5:0) Indywidualnych Mistrzostw Polski w Karlinie. Mateusz Cielepała wywalczył wtedy złoty medal kategorii superciężkiej.

- Jeszcze półtora roku temu typowałbym zwycięstwo Cielepały. Jednak od tego czasu Mateusz nie stoczył żadnej walki, co działa na korzyść Meyny. Z drugiej strony Cielepała już wie, jak można wygrać z Kacprem, co pokazał ich pojedynek w boksie olimpijskim. Dziś nie widzę zdecydowanego faworyta, ale wielkie pieniądze w finale dla triumfatora wydają się być gwarancją, że obaj dadzą z siebie wszystko i emocji nie zabraknie - ocenił Artur Gac, dziennikarz Interia.pl.

Dawny Mistrz Europy wagi ciężkiej w boksie i Mistrz Świata w kickboxingu Przemysław Saleta (wiele walk stoczonych w Stanach Zjednoczonych) powiedział: - Meyna jest aktywniejszy w ciągu ostatnich dwóch lat i zrobił większy postęp od czasu przegranej z Cielepałą w boksie amatorskim. Ale Kacper nie jest puncherem i w ogóle wydaje mi się, że walka będzie wyrównana i na początku nerwowa.

Urodzony w 1999 roku Kacper Meyna, były bokser klubu Wilk Kościerzyna, postawił wszystko na profesjonalną karierę pięściarską. Na co dzień trenuje z Maciejem Brzostkiem i Szymonem Krukiem. Zwycięstwo z Mateuszem Cielepałą ma być też prezentem na 22 urodziny, które będzie obchodził 10 czerwca. Jego przeciwnik pochodzi z Malczyc koło Środy Śląskiej w województwie dolnośląskim. Najczęściej przed walkami 28-letni Mateusz Cielepała (ur.28 lutego 1993r) ćwiczy w Łodzi lub Lubinie. Prowadzi firmę ogólnobudowlaną, a trenuje wieczorami po pracy.

Polski Turniej Wagi Ciężkiej to nie jedyny ciekawy projekt Krystiana Każyszki. Promotor z Kościerzyny jest pomysłodawcą i organizatorem także drugiej edycji zawodów - Polskiego Turnieju Kategorii Junior Ciężkiej.

Podczas niedawnej gali Rocky Boxing Night 8 im. Tadeusza Pietrzykowskiego - na wysokości 150 metrów nad ziemią w wieżowcu Olivia Star w Gdańsku - Rafał Rzeźnik wygrał z Damianem Smagieł i awansował do wielkiego finału. Jego rywalem będzie Olimpijczyk z Rio de Janeiro Igor Jakubowski lub Kajetan Kalinowski.

W pojedynkach ćwierćfinałowych wagi cruiser najbardziej doświadczony Igor Jakubowski wygrał przed czasem z Pawłem Nowaczyńskim, Rafał Rzeźnik pokonał Andrzeja Szkutę, Kajetan Kalinowski zwyciężył Alana Jachimowskiego i Damian Smagieł wygrał ze Sławomirem Brylą.

