Emerytowany sportowo od piętnastu lat Kabary Salem (23-5, 12 KO) - olimpijczyk z Barcelony (1992) i Atlanty (1996) w barwach Egiptu, potem dwukrotny pretendent do tytułu zawodowego mistrza świata, został oskarżony o zabójstwo własnej córki.

Głośno zrobiło się o nim już w 1999 roku. Jego rywal - niepokonany wtedy Randie Carver (23-0-1, 14 KO), został znokautowany w dziesiątej rundzie i na skutek poniesionych w walce obrażeń zmarł w szpitalu dwa dni później. Egipcjanin uchodził za jednego z najmocniej bijących w kategorii superśredniej, ale i jednego z najbardziej faulujących zawodników. W październiku 2004 roku zaatakował Joe'ego Calzaghe'ego i jego pas WBO. Przegrał wysoko na punkty, choć w czwartej rundzie miał liczonego znakomitego Walijczyka. Karierę jedenaście miesięcy później zakończył mu Lucian Bute.

25-letnia Ola Salem została znaleziona martwa w październiku ubiegłego roku przez biegacza w parku. Zaraz potem emerytowany pięściarz opuścił USA i wrócił do ojczyzny. Specjalna grupa wytropiła go jednak na Bliskim Wschodzie i sprowadziła do Nowego Jorku, gdzie zostanie osądzony. Nie znamy możliwych motywów zabójstwa.

