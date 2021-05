- Zmieniamy taktykę i szykujemy się do szturmu - stwierdził mistrz olimpijski z Londynu i dwukrotny zawodowy czempion globu królewskiej dywizji w filmie pokazującym go podczas pracy na sali treningowej wraz ze sparingpartnerem z wagi cruiser, Wadim Camacho (21-9, 12 KO). Widać wyraźnie, że jesteśmy blisko ogłoszenia pojedynku Joshua vs Usyk.

Obóz Joshuy ma czas na negocjacje z obozem Usyka - mistrza olimpijskiego z Londynu (91 kg) i byłego niekwestionowanego zawodowego mistrza świata wagi cruiser - do końca maja. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, federacja wyznaczy datę przetargu na organizację mistrzowskiej walki. Mówi się, że dojdzie do niej 21 lub 28 sierpnia w Wielkiej Brytanii, choć promotor Joshuy, Eddie Hearn wskazuje jeszcze innych potencjalnych rywali - Dilliana Whyte'a (przegrał z Joshuą w 2015 roku), Luisa Ortiza i Andy'ego Ruiza Juniora (zdetronizował Joshuę i przegrał z nim rewanż w walkach, które miały miejsce w 2019 roku).

