Debata na temat tego, kto jest najlepszym pięściarzem wszechczasów Mike Tyson (50-6,44 KO), czy może Muhhamad Ali (56-5, 37 KO) trwała, trwa i trwać będzie, a z którym z tych geniuszy wolałby zmierzyć się obecny geniusz wagi ciężkiej Anthony Joshua (22-0, 21 KO) za ich najlepszych czasów?

- Wolałbym zmierzyć się z Alim niż Tysonem, bo lubię boksować, nasze style by do siebie pasowały. Z Tysonem niewiele mogłeś zrobić, nie wyglądałbym z nim dobrze, jego styl był fenomenalny. Ali też był bokserem, on wolał punktować niż furiacko rzucać się do przodu, starcie takich stylów na pewno zadowoliłoby kibiców - powiedział Anglik.



Joshua obecnie czeka na starcie w obronie swoich 4 pasów przeciwko Jarrellowi Millerowi (23-0-1, 20 KO). Ta walka czeka go 1 czerwca w nowojorskim MSG. Będzie to debiut Joshui na rynku amerykańskim.