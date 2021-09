Boks. Joshua - Usyk. Ukrainiec już w Wielkiej Brytanii

Boks Boks. Joshua - Usyk. Brytyjczyk faworytem dla Erica Moliny - W tej chwili nie myślę o walce z Joshuą. Nie myślę o tym, jak on będzie walczył, bardziej zajmuje mnie to, jak mój syn czuje się w szkole, bo właśnie zaczął pierwszą klasę. Mówił, że nie chce iść do szkoły, bo jest w niej nudno i mnie tam nie ma. Teraz jednak się uspokoił - powiedział Usyk.

- Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy mnie wspierają, ale ludzie oczekują od sportowców zbyt wiele. Niektórzy z kibiców nie rozumieją tego, co dzieje się w ringu, jak ciężko czasami jest w walce czy jak łatwo. Ludzie tworzą sobie własny obraz boksu, wymyślają pewne rzeczy - dodał Ukrainiec, nawiązując do krytyki, jaka spotkała go po wygranym starciu z Dereckiem Chisorą w październiku zeszłego roku.

Usyk jeszcze o Chisorze

- Fakty są takie, że boksowałem z Dereckiem przez dwanaście rund, ale on jest bardzo ciężkim do pokonania typem. Tyson Fury stoczył z nim w dwóch walkach dwadzieścia dwie rundy(...) - podsumował temat wirtuoz z Symferopola.

