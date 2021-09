- Ludzie często nie rozumieją boksu i nie do końca się na nim znają. Wychodzę na luzie, nie zamierzam nic nikomu udowadniać. Nie docenia się trochę mojej wygranej nad Dereckiem Chisorą. Przecież to cholernie twardy gość, który boksował pełne dwanaście rund z Tysonem Furym oraz innymi czołowymi zawodnikami wagi ciężkiej. To zwierzak, który zawsze daje z siebie sto procent. Ludzie cały czas pytają mnie o różnicę w warunkach fizycznych. Nawet mnie to nie drażni, oni po prostu nie rozumieją pewnych rzeczy w boksie na najwyższym poziomie. Już po paru minutach będziemy wiedzieli, czy górę weźmie siła czy technika - dodał Usyk.

Joshua - Usyk na stadionie Tottenhamu

Pojedynek Joshuy z Usykiem już w sobotę na stadionie Tottenhamu. Transmisja na platformie DAZN.