Mistrz świata WBC wagi ciężkiej Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) podsumował wczorajsze zwycięstwo Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO) nad Andym Ruizem jr. (33-2, 22 KO) w rewanżu w Arabii Saudyjskiej. Brytyjczyk odzyskał pasy IBF, WBA i WBO, jednak Wilderowi zbytnio nie zaimponował.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Ważenie Ruiza i Joshuy. Wideo © 2019 Associated Press Boks Anthony Joshua pokonał Andy'ego Ruiza Jr na punkty i odzyskał pasy mistrza świata

Świat bosku zadaje sobie pytanie, czy dojdzie do megastarcia między Joshuą a Wilderem o pasy wszystkich największych federacji.

Reklama

- Joshua zrobił to, co miał zrobić, żeby wygrać. Biegał po ringu przez całą walkę. Kliczko udzielał mu porad i AJ boksował w dużej mierze jak Władymir. Lewy prosty i klincz: to jest ich taktyka - powiedział Wilder, który już w lutym zmierzy się w wielkim rewanżu z Tysonem Furym.

- Gdybym był na miejscu Joshuy, to zrobiłbym więcej. Nie bazowałbym tylko na ringowym tańcu, lewym prostym i klinczach. Pokazałbym, że jestem najlepszy. Joshua miał wiele okazji, żeby ruszyć po nokaut, gdy trafiał prawą ręką - dodał Amerykanin.

- AJ chciał po prostu przetrwać. Taką miał wczoraj mentalność. To była metoda Kliczki. Ja jestem bestią, wojownikiem, królem. Boks jest brutalnym sportem i tak go traktuję. Nikomu nie okazuję w ringu miłości - podsumował temat artysta nokautu z Alabamy.

Sam Joshua po wygranej stwierdził, że chętnie wszedłby do ringu z Wilderem, ale nie przesądził, by do takiego pojedynku doszło.

- Bardzo chciałbym spotkać się z Wilderem w unifikacji czterech pasów wagi ciężkiej. Mam za sobą sztab świetnych ludzi i zostawiam te sprawy w ich rękach. Trudno jest pozbierać wszystkie tytuły, ale również trudno jest potem je wszystkie utrzymać. Zobaczymy, co stanie się w niedalekiej przyszłości. Jeśli nadarzy się okazja na unifikację, podejmę wyzwanie. Nie chcę za dużo mówić, bo ludzie nie szanują takiego gadania. Niech kibice zadecydują, z kim chcieliby mnie teraz zobaczyć - podkreślił Joshua.