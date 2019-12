- W pierwszym starciu popełniłem pewne błędy, ale uczę się na nich i wiedziałem, że mogę je wyeliminować - mówił Anthony Joshua (23-1, 21 KO) na konferencji prasowej po udanym rewanżu nad Andym Ruizem jr. (33-2, 22 KO) w walce o pasy wagi ciężkiej w Arabii Saudyjskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Ważenie Ruiza i Joshuy. Wideo © 2019 Associated Press

- Mogę nokautować, ale mogę też boksować. Dziś chodziło po prostu o zwycięstwo, to było najważniejsze. Wróciłem do korzeni boksu, czyli uderz i nie daj się uderzyć. Wiem już, że nie mogę robić przerw od treningu. Odpocznę, ale szybko wrócę na salę - mówił Joshua po zwycięstwie.



Reklama

- Ruiz to odpowiedni partner do tańca i możliwe, że znów się spotkamy. Momentami chciałem go mocniej zaatakować, ale potem mówiłem sam do siebie "to przecież boks, musisz wygrać dla siebie, a nie dla innych". Moi trenerzy obrali świetną taktykę, a ja im zaufałem i robiłem co do mnie należy - kontynuował stary/nowy mistrz świata wagi ciężkiej federacji IBF, WBO i WBA.



Ostatni z pasów, ten w wersji WBC, należy do Deontaya Wildera (42-0-1, 41 KO).

- Bardzo chciałbym spotkać się z Wilderem w unifikacji czterech pasów wagi ciężkiej. Mam za sobą sztab świetnych ludzi i zostawiam te sprawy w ich rękach. Trudno jest pozbierać wszystkie tytuły, ale również trudno jest potem je wszystkie utrzymać. Zobaczymy, co stanie się w niedalekiej przyszłości. Jeśli nadarzy się okazja na unifikację, podejmę wyzwanie. Nie chcę za dużo mówić, bo ludzie nie szanują takiego gadania. Niech kibice zadecydują, z kim chcieliby mnie teraz zobaczyć - dodał Joshua.

Brytyjczyk konsekwentnie trzymał się taktyki, walczył mądrze i wysoko wypunktował zbyt ciężkiego Ruiza jr.



- Tak fajnie czułem się, gdy zdobyłem po raz pierwszy tytuł mistrza świata, że musiałem zdobyć go po raz drugi - żartował tuż po ogłoszeniu werdyktu odchudzony, szybki i aktywny AJ.



Oto statystyki ciosów tego pojedynku:

Ciosy proste: Joshua 65/270 (24 proc.) - Ruiz jr 23/131 (18 proc.)



Ciosy sierpowe i haki: Joshua 42/103 (41 proc.) - Ruiz jr 37/130 (29 proc.)



Ciosy ogółem: Joshua 107/373 (29 proc.) - Ruiz jr 60/261 (23 proc.)