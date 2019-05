Mistrz świata wagi ciężkiej IBF, WBO i WBA - Anthony Joshua (22-0, 21 KO) odpowiedział na kolejną zaczepkę byłego mistrza Tysona Fury'ego (27-0-1, 19 KO), który uważa, że promowany przez Eddie'ego Hearna czempion wciąż nie jest sprawdzonym zawodnikiem klasy światowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Anthony Joshua o karze dla Millera: "To szalone!". Wideo © 2019 Associated Press

- Joshua musi się sprawdzić na światowym poziomie. Jest zadowolony z tego, że walczy w Anglii, walczył tam z Kliczką, którego ja zniszczyłem mentalnie. Joshua stoczył ringową wojnę z pokonanym zawodnikiem. Musi teraz udowodnić, że chce walk z najlepszymi - stwierdził Fury.

Reklama

- Tyson Fury ma swoją opinię i ja ją szanuję. Dlatego dążymy do wielkich walk. Złożyliśmy Fury'emu ofertę walki 13 kwietnia na Wembley. Spójrzcie, ja walczyłem z Władimirem, Fury także z nim walczył. Podczas swojej kariery, która trwa już 10 lat, walczył jeszcze z Wilderem. Rozumiem frustrację Fury'ego, on też chce udowodnić swoją wartość - odpowiedział Joshua, który już w najbliższą sobotę stanie w nowojorskiej Madison Square Garden do walki z Andym Ruizem Juniorem.