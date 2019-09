Anthony Joshua (22-1, 21 KO) wytłumaczył w tym tygodniu - przed konferencją prasową w Nowym Jorku - co sądzi o dramatycznej sytuacji z siódmej rundy czerwcowej walki z Andym Ruizem juniorem (33-1, 22 KO), a w szczególności o zakończeniu pojedynku przez sędziego ringowego.

Przypomnijmy, że ochraniacz na zęby Joshuy (tzw. ''szczęka'') znalazł się na macie ringu w siódmej rundzie, gdy po akcji Ruiza Brytyjczyk przyklęknął na dwie minuty przed końcem starcia i był liczony do ośmiu. Kiedy wstał, powoli udał się do narożnika, obrócił się i oparł o liny.

- Hej! Odwróć się. To nie przerwa. Dawaj! - powiedział sędzia ringowy Michael Griffin.

- Jesteś gotowy, by dalej boksować? - usłyszał Joshua od Griffina chwilę później.

- Tak - odpowiedział AJ i skinął głową. Sędzia zakończył jednak walkę.

- O co ci chodzi? - zapytał sędziego wyczerpany, krwawiący z nosa Brytyjczyk chwilę po przerwaniu.

A oto cała sytuacja z perspektywy samego AJ'a, który zmierzy się w rewanżowym starciu z Meksykaninem (obecnym mistrzem świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej) 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej.

- Powiedziałem, że chcę dalej walczyć, ale zanim ochraniacz na zęby znalazł się w moich ustach, sędzia zakończył pojedynek. Popatrzyłem więc na niego wymownie. ''Nie dałeś mi nawet włożyć ochraniacza? Czego ode mnie oczekiwałeś? Tak, jestem gotowy do dalszej walki''... Nie zrozumiałem się z sędzią - powiedział Joshua, podkreślając chwilę później, że nie ma do Griffina pretensji.