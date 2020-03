- Świetną wiadomością jest fakt, że Anthony walczy w czerwcu, a Tyson w lipcu. Naszym planem jest więc dopięcie walki na grudzień - mówi Eddie Hearn, promotor Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO), o możliwym starciu swojego zawodnika z Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO) o wszystkie pasy wagi ciężkiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury: Mówili, że nie umiem boksować. Wideo © 2020 Associated Press

20 czerwca na piłkarskim stadionie Tottenhamu w Londynie Joshua spotka się z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO). Kontrakt na trzecią walkę Fury'ego z Deontayem Wilderem (42-1-1, 41 KO) jeszcze nie został podpisany, lecz ma do niej dość 18 lipca, prawdopodobnie znów w Las Vegas.

Reklama

- Przeprowadziłem już mnóstwo rozmów z Bobem Arumem i grupą Top Rank odnośnie walki Joshuy z Furym - powiedział Hearn.



- Najpierw jednak Wilder musi dostać swój rewanż. To zrozumiałe, że spróbuje odzyskać swój pas, ale walka o pełną dominację w wadze ciężkiej musi odbyć się jeszcze w tym roku. Chcemy dopiąć umowę tak szybko jak to tylko możliwe - nie ukrywa szef grupy Matchroom.

- Kontrakt będzie miał klauzulę rewanżu, a być może zrobimy z tego nawet trylogię. Chcemy dogadać się z Arumem na walkę pod koniec roku i rewanż w lecie 2021. Spróbujemy również, by taki pojedynek odbył się w Wielkiej Brytanii. Oczywiście oferty będą spływały z całego świata, bardzo dobre oferty, ale spróbujemy zrobić tę walkę u nas, w Wielkiej Brytanii. Szczególnie zależałoby nam na pierwszej walce w Wielkiej Brytanii, bo będzie to starcie o cztery tytuły mistrzowskie i taka szansa mogłaby się już nigdy nie powtórzyć. To będzie coś wyjątkowego - zakończył Hearn.