Boks. Joshua: Fury może robić co zechce w ringu i na konferencjach, ale ja wygram!

- Fury może wnieść do naszej rywalizacji wszystko, cokolwiek zechce, ja jednak zamierzam skończyć to całe przedstawienie - mówi Anthony Joshua (24-1, 22 KO) przed planowaną na lato walką unifikacyjną całą wagę ciężką z Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Jan Błachowicz. Pierwszy wywiad po powrocie z Las Vegas (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Faworytem do organizacji walki o tytuł absolutnego króla wszechwag jest Arabia Saudyjska. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy potyczka odbędzie się 26 czerwca lub 3 lipca.

Reklama

- Nie ma dla mnie znaczenia co Fury będzie robił na konferencjach prasowych, co będzie mówił, w jaki sposób będzie walczył i czy będzie na przykład zakładał ręce za plecy w ringu. Niech on robi co zechce, moim zadaniem będzie natomiast zakończenie tej walki - kontynuował AJ, mistrz świata federacji IBF, WBA i WBO.

- Przede mną jeszcze długa droga, nie zamierzam kończyć na tym pojedynku i wciąż mam dużo do zrobienia w tej grze. Zunifikowanie wszystkich pasów to jedynie część mojej podróży. Chcę dużo więcej, dlatego też jestem przekonany, że pokonam Fury'ego - dodał Joshua.