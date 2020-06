Kontrowersje wokół planowanych na przyszły rok walk o wszystkie pasy wagi ciężkiej - Tyson Fury vs Anthony Joshua - wymknęły się spod kontroli. Legitymizowanie kluczowej postaci w negocjacjach - narkotykowego bossa Daniela Kinahana - nie mogło pozostać bez echa. Stanowcza reakcja irlandzkich polityków i mediów może wywołać lawinę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury. Wideo © 2020 Associated Press

Przypomnijmy, że mieszkający w okolicach Dubaju Kinahan, oficjalnie nazywany doradcą Fury'ego przez niemal wszystkie osoby związane z negocjacjami, prowadzi w ostatnich miesiącach kampanię medialną, próbując w groteskowy sposób ocieplić swój wizerunek. O Kinahanie i jego wpływie na współczesny boks pisaliśmy już dość sporo, link powyżej otwiera drzwi do podstawowych informacji na ten temat. A oto ostatnie wypowiedzi irlandzkiego rządu.

Reklama

- Ta decyzja nie należy do mnie, ale myślę, że organizacje sportowe i media (chodzi m.in. o współpracujący z Kinahanem kanał IFL TV - przyp.red.) nie powinny mieć nic wspólnego z tą sprawą. To byłoby właściwe. Może nie znają faktów albo muszą je poznać. Nie chciałbym widzieć z ich strony jakiegokolwiek zaangażowania w to wydarzenie. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wiedzą, jaki mamy problem - powiedział premier Irlandii, Leo Varadkar (po lewej stronie zdjęcia powyżej, po prawej Kinahan).