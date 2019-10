Szkot Josh Taylor pokonał niejednogłośnie Amerykanina Regisa Prograisa w finale turnieju World Boxing Super Series w wadze junior półśredniej. - Byłem ślepy przez trzy rundy - relacjonował bokser.

Taylor sięgnął po pasy mistrza świata IBF i WBA, "diamentowy" WBC oraz trofeum Muhammada Alego. Jest niepokonany na zawodowych ringach - wygrał 16 walk, w tym 12 przed czasem.

Tym razem, w starciu z Amerykaninem Regisem Prograisem, miał bardzo ciężką przeprawę. W pewnym momencie jego prawe oko potwornie spuchło.



- Plan taktyczny wziął w łeb, bo byłem ślepy przez trzy rundy - relacjonował 28-letni pięściarz. - Niczego nie widziałem z tej strony. Walczyłem instynktownie, po prostu sercem i determinacją.

Po walce trafił do szpitala na badania, ale następnego dnia obudził się we wspaniałym nastroju. - Czuję się niesamowicie, budząc się jako zunifikowany mistrz świata po zaledwie 16 walkach. To absolutnie wspaniałe! - cieszył się Taylor.

- Czuję się jak Rocky! - cieszył się Szkot.

