Promotor mistrza świata IBF, WBA i WBO Anthony'ego Joshuy (24-1, 22 KO), Eddie Hearn, twierdził, że celem na ten tydzień jest ustalenie lokalizacji planowanej na czerwiec pierwszej walki AJ'a z mistrzem WBC Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO). Hearna w swoim stylu pośpiesza ojciec Fury'ego - bezkompromisowy John Fury.

- Do Eddie'ego Hearna i wszystkich kibiców Anthony'ego Joshuy: w ogóle nie martwimy się Joshuą, jeżeli on chce walki w czerwcu, przygotuj wszystko na czerwiec, Eddie. Weźmiemy walkę z AJ'em na rozgrzewkę. Tak bardzo go cenimy, więc bierz d... w troki i szykuj pojedynek na czerwiec. Tyson stoczy w tym roku dwie walki, ale chcemy, żeby Joshua jako pierwszy zawitał na stole rzeźnickim. Jeżeli nie jesteście gotowi, to zamknijcie mordy - tako rzecze ojciec ''Króla Cyganów''.

Wybór lokalizacji pojedynku o wszystkie pasy królewskiej dywizji to w czasach pandemii trudna sprawa, gdyż wszystkim zaangażowanym w organizację największej możliwej walki we współczesnym boksie zależy przede wszystkim na maksymalizacji zysków.



Właśnie dlatego głównym faworytem do roli gospodarza starcia Fury vs Joshua wydaje się Arabia Saudyjska, choć coraz większe sukcesy Wielkiej Brytanii w walce z koronawirusem budzą w brytyjskich kibicach nadzieję, że konfrontacja na stadionie Wembley wciąż może wchodzić w grę.

Czy oprócz wyboru lokalizacji są jeszcze jakieś przeszkody na drodze do organizacji pojedynku Fury vs Joshua? Współpromotor Fury'ego, Bob Arum twierdzi, że prawne roszczenia, jakie wysunął zdetronizowany przez ''Króla Cyganów'' w lutym zeszłego roku Deontay Wilder (Amerykanin domagał się trzeciej walki, do której według Aruma stracił już prawo), nie stanowią obecnie problemu.



Wygląda więc na to, że mimo znaczących przeszkód zbliżamy się do końca opery mydlanej i ogłoszenia pojedynku brytyjskich olbrzymów, choć w bokserskim biznesie niczego nie można być pewnym aż do momentu pierwszego gongu.