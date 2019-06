Joey Dawejko (19-7-4, 11 KO) - to właśnie jego nazwisko przewijało się w mediach jako tego, którzy rzekomo posłał na deski Anthony'ego Joshuę na sparingu przed porażką z Andym Ruizem Jr. Teraz będzie miał okazję pokazać swe umiejętności w oficjalnej potyczce. Rywalem filadelfijczyka będzie były zunifikowany mistrz kategorii cruiser, debiutujący w wadze ciężkiej Murat Gasijew (26-1, 19 KO).

Pojedynek odbędzie się 27 lipca w Arlington podczas gali Ramirez vs Hooker.

- Byłem na obozach przygotowawczych Anthony'ego Joshuy, Deontaya Wildera, Władimira Kliczki czy Andy'ego Ruiza Jr. Za każdym razem było to dla mnie świetnym doświadczeniem, ale przekonałem się, że jestem na tym samym poziomie co oni. Nie odstaję od tamtych zawodników. Dlatego wierzę, że zostanę kiedyś mistrzem świata. Nie ma w wadze ciężkiej zawodnika z umiejętnościami technicznymi, jakie ja posiadam. Mam parę porażek w rekordzie, lecz one nie wzięły się z niczego. Po prostu nie wystarczająco dużo trenowałem. Przed walką z Charlesem Martinem nie byłem na sali nawet jednego dnia. Teraz jednak przygotuję się na Gasijewa - obiecuje mistrz świata juniorów z 2008 roku, w którego narożniku stoi obecnie Andre Rozier.

- Jestem bardzo zadowolony z wspólnych treningów. Czuję się naprawdę dobrze, właśnie takich ludzi potrzebowałem, aby pokonać Gasijewa. A dzięki wygranej dostanę jeszcze większe walki z elitą wagi ciężkiej. Mam odpowiednie umiejętności, by rywalizować z najlepszymi - dodał Dawejko.

