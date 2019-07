Europejska Unia Boksu (EBU) wyznaczyła Nikodema Jeżewskiego (17-0-1, 9 KO) i Fabio Turchiego (17-0, 13 KO) do walki o wakujący tytuł mistrza Unii Europejskiej wagi cruiser. Jeżeli obozy obu pięściarzy nie osiągną porozumienia, organizatora pojedynku może wyłonić przetarg.

O propozycji walki Jeżewski vs Turchi mówiło się już w kwietniu, wówczas stawką miał być pas WBC International. 6 kwietnia Polak pokonał natomiast po trudnej walce Shawndella Wintersa na gali w Katowicach. Toskańczyk Turchi jest z kolei pięściarzem bardzo mocno promowanym we Włoszech. To właśnie on jest twarzą włoskiej odsłony projektu, jaki na całym świecie wdraża obecnie platforma streamingowa DAZN.

Ostatnia walka Turchiego, kwietniowe zwycięstwo przed czasem z Samim Enbomem we Florencji, było sporym wydarzeniem medialnym, choć nie miało jeszcze odpowiedniej wartości sportowej. Ta ma przyjść wkrótce, plan zakłada wejście do pierwszej dziesiątki rankingów którejś z największych federacji do końca tego roku. Na marginesie warto dodać, że Turchi był jednym ze sparingpartnerów Mairisa Briedisa przed niedawną walką Łotysza z Krzysztofem Głowackim.

Nikodem Jeżewski raczej nie jest teraz myślami przy walce z Włochem, ponieważ 31 sierpnia w Kałuszynie rywalem Polaka będzie były pretendent do tytułu mistrza świata, Mark Flanagan (24-7, 17 KO).