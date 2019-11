Federacja EBU wyznaczyła Nikodema Jeżewskiego (17-0-1, 9 KO) i Tommy'ego McCarthy'ego (16-2, 8 KO) do walki o wakujący tytuł mistrza Unii Europejskiej (EBU-EU) wagi cruiser, którego ostatnim posiadaczem był Terwel Pulew. Teraz obozy Polaka i Brytyjczyka mają czas do końca listopada na osiągnięcie porozumienia. Jeżeli do tego nie dojdzie, federacja może wyznaczyć datę przetargu na organizację pojedynku.

Przypomnijmy, że Jeżewski ma wejść do ringu 14 grudnia na gali w Kościerzynie i skrzyżować tam rękawice z Tamasem Lodim (20-12-2, 17 KO). Ostatni występ Polaka to kwietniowe zwycięstwo na punkty większościową decyzją sędziów z Shawndellem Wintersem na gali w katowickim Spodku.

McCarthy wygrał natomiast miesiąc temu we Włoszech niejednogłośną decyzją z faworyzowanym Fabio Turchim i znacznie podniósł wartość swoich akcji na bokserskim rynku.

- Plan to skupienie się na grudniu, a potem przyszły rok. Tam czekają na mnie duże walki w Polsce i poza granicami. Już w tym roku pojawiły się ciekawe oferty, jednak najpierw muszę w końcu zrobić walkę z nowym teamem. Dodatkowo jestem pretendentem do pasa Unii Europejskiej, więc przyszły rok będzie ciekawy - mówił niedawno w rozmowie z nami Jeżewski, który trenuje obecnie pod okiem Rafała Jabłońskiego i Adama Wojdy. Wkrótce przekonamy się, czy realna jest walka z McCarthym.