Wydawało się, że Jean Pascal (35-6-1, 20 KO) jest już skończony, zresztą sam kończył karierę, tymczasem znakomity dla siebie rok 2019 zakończył wielkim zwycięstwem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Potwierdzono rewanż Wilder vs Fury. Rok temu na konferencji było gorąco. Wideo © 2019 Associated Press

Kanadyjczyk na początku sierpnia zaskoczył wygraną nad Marcusem Browne'em. Zdobył wtedy pas WBA Regular wagi półciężkiej. Dziś nad ranem obronił go, odprawiając faworyzowanego Badou Jacka (22-3-3, 13 KO), byłego championa dwóch kategorii.

Reklama

Od początku obaj wchodzili w fajne wymiany w półdystansie. Lepiej w nich czuł się Pascal, który nawet w czwartej rundzie doprowadził rywala do nokdaunu prawym sierpowym. W drugiej połowie pojedynku tempo już nieco spadło. Szwed świetnie finiszował i w końcówce to on przewrócił Pascala. Finisz okazał się jednak spóźniony.

Wszyscy sędziowie punktowali walkę w stosunku 114:112, przy czym tylko jeden na korzyść pretendenta, a dwaj pozostali widzieli przewagę Pascala.