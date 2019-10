Wreszcie pojawiły się dobre wieści w sprawie stanu zdrowia Jamesa Alego Bashira, doświadczonego trenera, który 4 października padł ofiarą napaści przed walką Claressa Shields vs Ivana Habazin w mieście Flint. Pojedynek nie doszedł ostatecznie do skutku, a Bashir przechodził przez bardzo trudne chwile w szpitalu. Wygląda jednak na to, że wychodzi już na prostą.

- Przed chwilą ponownie rozmawiałem z Jamesem Alim Bashirem. Dzięki Bogu opuścił już szpital i odpoczywa w tej chwili w domu, wracając do zdrowia. Bashir to człowiek o wspaniałej sile umysłu, ciała i ducha, to wszystko mu pomaga. Modlę się o jego całkowite i szybkie wyzdrowienie - napisał w mediach społecznościowych menadżer Shields, Mark Taffett.

Przypomnijmy, że pojedynek ''T-Rex'' Shields z Ivaną Habazin odwołano po tym, jak Bashir (trener Chorwatki) został brutalnie zaatakowany podczas ceremonii ważenia po sprzeczce z siostrą ''T-Rex''. Obok połamanych kości twarzy, doszło prawdopodobnie do krwawienia wewnątrzczaszkowego, na szczęście lekarzom udało się opanować sytuację. Mówi się, że podejrzanym o atak na Bashira jest brat Shields, ale nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.