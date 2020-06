​W ciągu kilku dni grupie Top Rank "uciekła" druga walka wieczoru z powodu pozytywnego wyniku na COVID-19. Niestety Jamel Herring (21-2, 10 KO) trochę dłużej poczeka na drugą obronę tytułu mistrza świata kategorii superpiórkowej federacji WBO.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury. Wideo © 2020 Associated Press

Były żołnierz piechoty morskiej do obrony pasa World Boxing Organisation miał podejść 2 lipca w Las Vegas. W rolę pretendenta miał wcielić się Jonathan Oquendo (31-6, 19 KO). Nic z tego. Czempion został zarażony koronawirusem. Wynik pozytywny przyszedł już w zeszłym tygodniu.

Reklama

- Są dobre i złe informacje. Zła jest taka, że w poprzednim tygodniu wykryto u mnie koronawirusa. Dobre wieści są takie, że czuję się naprawdę w porządku. Sam się izoluję dopóki nie będę miał czystej karty zdrowia. Wkrótce poznamy nową datę mojej walki z Oquendo - mówi Herring. A teraz cofnijmy się kilka dni wstecz...

W zeszłym tygodniu w "main event" zmierzyć mieli się Jose Pedraza (26-3, 13 KO) i Mikkel LesPierre (22-1-1, 10 KO). Główni bohaterowie mieli wynik negatywny na koronawirusa, jednak jeden z członków sztabu trenerskiego LesPierre'a miał wynik pozytywny. W związku z tym członkowie Komisji Sportowej Stanu Nevada postanowili odwołać ten pojedynek. Ale jako iż zawodnicy są zdrowi, właśnie ich planuje wsadzić promotor Bob Arum w miejsce Herringa i Oquendo jako danie główne imprezy 2 lipca. W ten sposób uratowane zostałyby tygodnie przygotowań LesPierre'a i Pedrazy.

Zdjęcie Jamel Herring będzie musiał poczekać na kolejną walkę / AFP

#POMAGAMINTERIA



1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>