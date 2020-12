Boks. Igor Jakubowski poznał rywala na piątkową walkę wieczoru

Po tym jak Nikodem Jeżewski poleciał do Londynu na walkę życia, w jego miejsce wskoczył Igor Jakubowski (2-0, 1 KO) i to on zaboksuje w walce wieczoru podczas zaplanowanej na najbliższy piątek gali w Wielkim Klinczu.

Wicemistrz Europy i olimpijczyk z Rio próbuje mocno rozruszać swoją karierę zawodową. Za cztery dni zmierzy się z Michalem Plesnikiem (7-4, 6 KO). Słowak również boksował amatorsko, choć bez takich sukcesów międzynarodowych jak Igor. Pojedynek zakontraktowano na sześć rund.

Poniżej prezentujemy rozpiskę gali:

Igor Jakubowski vs Michal Plesnik

Evander Rivera vs Islam Mayrasultanov

Dominik Harwankowski vs Artur Gierczak

Ihosvany Garcia vs Michał Łoniewski

Pablo Sanchez vs Babayan Nersik

Marcin Piejek vs Adrian Szczypior

Radomir Obruśniak vs Tomasz Piotrowski

Sławomir Bryla vs Damian Smagieł