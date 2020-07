Numer jeden rankingu WBC wagi ciężkiej, Dillian Whyte (27-1, 18 KO) stwierdził niedawno, że z radością pobiłby Filipa Hrgovicia (10-0, 8 KO) w jego ojczyźnie - Chorwacji. Uważany za jednego z najgroźniejszych prospektów Hrgović odpowiada w swoim stylu: mocno i z wielką pewnością siebie.

- Gdyby Whyte pokonał mnie w Chorwacji, gdybym mu na to pozwolił, to zaraz po walce strzeliłbym sobie w łeb. Gadka Whyte'a mnie ucieszyła. Taka walka byłaby dla mnie strzałem w dziesiątkę, ale w tej chwili jestem zbyt ryzykownym rywalem dla Dilliana. On nie ma w starciu ze mną wiele do zyskania, za to wszystko do stracenia. Jest ode mnie bardziej popularny i wyżej notowany, więcej osiągnął na zawodowym ringu. Ale jestem również pewien, że nie dorównuje mi klasą - powiedział Hrgović.

- Whyte nie poradziłby sobie z moją szybkością, techniką i pracą nóg. Medialna machina na Wyspach zrobiła z niego wielką gwiazdę, ale wiem, że jestem lepszym bokserem od niego. Bawiłbym się nim w ringu. Wielka Brytania to drugi po Ameryce największy rynek bokserski, ale kiedy wchodzi się między liny, to wszystko znika, liczą się tylko zawodnicy. Whyte nie miałby ze mną szans, a jego fani staliby się po walce moimi fanami - dodał Chorwat, który jest współpromowany przez promującą Whyte'a grupę Matchroom (głównym promotorem Hrgovicia jest grupa Sauerland Promotion), ale w ostatnich dniach pojawiły się pogłoski o rozstaniu brązowego medalisty olimpijskiego z brytyjskimi partnerami.

Przypomnijmy na koniec, że 26 września Hrgović ma stoczyć walkę w USA, wśród potencjalnych rywali wymienia się Jermaine'a Franklina, Geralda Washingtona i Chrisa Arreolę. Tymczasem 22 sierpnia dojdzie do walki Whyte'a z Aleksandrem Powietkinem.