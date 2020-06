Były bokser Evander Holyfield, czterokrotny mistrz świata wagi ciężkiej, uważa Brytyjczyka Tysona Fury'ego za najlepszego obecnie pięściarza tej "królewskiej" kategorii. - Rzecz w tym, że nikt go jeszcze nigdy nie pokonał - zauważył Amerykanin.

W wywiadzie dla portalu "Boxing News 24" Holyfield przyznał, że Fury byłby "poważnym wyzwaniem" dla niego, Mike'a Tysona, Riddicka Bowe'a czy Lennoxa Lewisa, czyli mistrzów z przeszłości.

- Gdyby walczył w naszej erze, byłby jednym z tych lepszych - zaznaczył 57-letni Holyfield.

Fury, który z 31 zawodowych pojedynków wygrał 30, w tym 21 przez nokaut, i jeden zremisował, jest mistrzem organizacji WBC. Został nim nokautując niepokonanego wcześniej Amerykanina Deontaya Wildera.

Holyfield planuje powrót na ring, a jego pierwszym rywalem ma być o cztery lata młodszy Mike Tyson. Zarobione na walce pieniądze oddałby na cele charytatywne.

- Nie wracałbym do boksu, gdybym nie umiał się bronić. Nie wszedłbym do ringu, gdybym był przekonany, że ktoś spierze mnie na kwaśne jabłko - zapewnił.

