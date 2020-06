Wracający z bokserskiej emerytury 57-letni Evander Holyfield może się zmierzyć z innym wielkim czempionem wagi ciężkiej, swoim dawnym rywalem Mike'em Tysonem (53 lata), którego powrót robi w mediach masę szumu. Tyson dwukrotnie krzyżował z Holyfieldem rękawice (w 1996 i 1997 roku) i dwukrotnie przegrywał, a oto jak taktykę na pierwszą walkę wspomina zwycięzca.

- Zawsze lubiłem iść do przodu, wszyscy myśleli, że będę uciekał przez Mike'em, a ja chciałem dać mu znać, że nie zamierzam się cofać ani o krok. Czułem, że mam szybsze ręce niż Mike, że mam przewagę zasięgu ramion. Trafiłem go parę razy, a trafieni ludzie zaczynają się zmieniać. Sam Mike powiedział kiedyś, że ''każdy ma plan, dopóki nie zostanie trafiony''. Jestem jednym z tych, którzy wiele razy zostali trafieni, ale umiem przyjąć. Mike nie przyjmował tylu mocnych uderzeń, bo jego rywale byli w walkach z nim nieśmiali. Ja taki nie byłem - powiedział Holyfield cytowany przez BBC Radio 5, który pokonał Tysona w 1996 roku przez TKO w jedenastej rundzie.

- Sztuką było to, żeby on zrozumiał, iż wybrał złego rywala. Jedynym sposobem, jakim mógł mnie pokonać, było wykonanie w ringu cięższej pracy niż moja. Ale ja zawsze zadawałem ostatni mocny cios w rundzie, chciałem, żeby idąc do narożnika myślał o tym, jak mocno go trafiłem. Musiałem na niego naciskać i pierwszy zadawać ciosy. Wiedziałem też, że uderzenia na dół spowolnią Mike'a - dodał ''Real Deal'', który jest podobno w coraz lepszej formie i obiecuje prawdziwe emocje podczas swojego ringowego występu. Czy wróci choć część dawnej magii?