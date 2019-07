Holly Holm (33-2-3, 9 KO) porzuciła boks na rzecz MMA i zdobyła pas federacji UFC. Ostatnio jednak wiedzie jej się gorzej, co może skusić ją do powrotu na ring. I to z marszu na walkę o wielką stawkę.

Katie Taylor (14-0, 6 KO) wygrywając na początku czerwca po bardzo trudnej walce z Delfine Persoon zunifikowała wszystkie cztery pasy wagi lekkiej. I właśnie doskonała Irlandka - w połączeniu z niezłymi pieniędzmi, mogłaby skusić doświadczoną Amerykankę do powrotu na ring.

- W przyszłym tygodniu wracam do USA na obóz przygotowawczy. Następna walka już w październiku - zdradziła Taylor. A jej menadżer Brian Peters dodał, że szykowana pierwotnie na przeciwniczkę Amanda Serrano kłóci się ze swoim promotorem, dlatego rozpoczęto już wstępne rozmowy na temat pojedynku z Holm.

Zdjęcie Holly Holm (z lewej) / AFP