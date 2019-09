Po raz pierwszy od 94 lat filipińscy bokserzy zmierzyli się o zawodowe mistrzostwo świata w swej ojczyźnie. Na ringu w Manili Pedro Taduran wygrał przed czasem z Samuelem Salvą i zdobył wakujący pas czempiona IBF kategorii słomkowej.

Taduran (rocznik 1996) odniósł 14. zwycięstwo w zawodowej karierze. Do tej pory przegrał dwa pojedynki, w tym rok temu z Tajlandczykiem Chayaphonem Moonsrim o tytuł mistrzowski organizacji WBC w tej samej wadze. Natomiast Silva (1997) ma na koncie 17 wygranych i jedną porażkę.

Pierwsza walka o mistrzostwo świata z udziałem filipińskich pięściarzy (wieloletni mistrz globu kategorii muszej) na ojczystej ziemi miała miejsce 2 maja 1925 roku - legendarny Pancho Villa pokonał na punkty Clevera Sencio.

Współcześnie największą gwiazdą filipińskiego boksu jest Manny "PacMan" Pacquiao.

