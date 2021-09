- Usyk to dla mnie dzisiaj numer dwa na liście najlepszych bokserów bez podziału na kategorie. Kiedy rządził w wadze junior ciężkiej, wszyscy nazywali go jednym z pięciu najlepszych pięściarzy na świecie, ale kiedy przeszedł do wagi ciężkiej, ludzie jakby stracili go z oczu. Teraz musi być klasyfikowany w ścisłej czołówce absolutnej elity - powiedział Hearn, który stwierdził po sobotniej walce, że do pojedynku Usyk - Joshua II może dojść na przełomie lutego i marca przyszłego roku.

- Jeżeli ktoś ma na koncie zwycięstwo nad Markiem Huckiem w Niemczech, nad Muratem Gassijewem w Rosji, nad Mairisem Briedisem na Łotwie, nad Tonym Bellew, Dereckiem Chisorą i Anthonym Joshuą w Wielkiej Brytanii (dodajmy jeszcze wygrane z Krzysztofem Głowackim w Polsce i z Michaelem Hunterem w USA - przyp. red.)... To jest po prostu niewiarygodne osiągnięcie - dodał szef grupy Matchroom.

