Szef grupy Matchroom, Eddie Hearn twierdzi, że mistrz świata WBC wagi ciężkiej Deontay Wilder (41-0-1, 40 KO) nie zmierzy się we wrześniu z Luisem Ortizem (31-1, 26 KO), którego pokonał przed czasem w marcu zeszłego roku. Mówiło się, że kontrakty na walkę Wilder vs Ortiz II są już podpisane, ale brytyjski promotor ma wątpliwości co do intencji Amerykanina.

Zdjęcie Luis Ortiz (z lewej) kontra Deontay Wilder /AFP

- Nie wierzę, że Wilder stanie teraz do walki z Ortizem. Myślę, że zmierzy się od razu z Furym. Zwycięzca tej walki będzie musiał walczyć z Dillianem Whyte'em. Nie wydaje mi się, by Wilder podjął ryzyko drugiego starcia z Kubańczykiem, co jest bardzo złym zachowaniem w stosunku do Ortiza, biorąc pod uwagę fakt, że ludzie Wildera skłonili ''King Konga'' do odrzucenia oferty walki z Joshuą 1 czerwca - powiedział Hearn.

Przypomnijmy, że Hearn bardzo mocno naciska na podniesienie statusu walki Whyte vs Rivas, która czeka nas 20 lipca. Może ona stać się ostatecznym eliminatorem WBC. W tym tygodniu minie 600 dni od czasu, gdy Whyte znalazł się na pierwszym miejscu rankingu WBC i wciąż nie może doczekać się walki z ''Bronze Bomberem''.